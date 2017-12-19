Зачесть переплату по взносам в счет НДФЛ нельзя. Заплатите налог с пенями, а взносы верните или зачтите в счет будущих платежей.

Компания вправе зачесть переплату по новым взносам только в счет будущих платежей по тому же виду взносов и пеням или штрафам по ним. Зачитывать взносы между собой или в счет налогов нельзя (п. 1.1 ст. 78 НК РФ). Поэтому заплатить НДФЛ надо заново. Взносы зачтите или верните по заявлению (утв. приказом ФНС России от 14.02.17 № ММВ-7-8/182@).

Важная статья:

Банк проводит НДФЛ раньше зарплаты

НДФЛ с зарплаты нужно перечислить не позднее дня, следующего за выплатой (п. 6 ст. 226 НК РФ). Вы пропустили срок, поэтому перечислите налог с пенями. За опоздание с уплатой налога инспекторы вправе оштрафовать компанию на 20 процентов от суммы, которую компания не заплатила в срок (ст. 123 НК РФ).