4919 декабря

У сотрудника двое детей. Старший ребенок заболел, и папа принес листок нетрудоспособности. Его жена сейчас находится в отпуске по уходу за младшим ребенком, а значит, может ухаживать и за старшим. Мы должны оплатить больничный папе малыша? ФСС компенсирует такие расходы?

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отвечает:

Выдайте пособие сотруднику.

Поликлиника выписывает бюллетень работнику, который ухаживал за заболевшим ребенком. Если сотрудник принес больничный листок, ему положено пособие (п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12. 06 № 255-ФЗ). Тот факт, что мама при этом в отпуске по уходу за вторым ребенком, значения не имеет. Закон не ограничивает маму или папу в пособии на ребенка, если второй супруг находится в отпуске по уходу или вообще не работает.

Фонд не станет спорить из-за таких расходов. ФСС разрешает выплачивать больничное пособие не только второму родителю, но и маме, которая находится в отпуске по уходу и при этом работает неполный день. Причем выплату она вправе получить по болезни того же ребенка (письмо ФСС РФ от 26.12.14 № 17-03-14/06–18404).

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