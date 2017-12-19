Не нужно спрашивать согласия поставщика, чтобы оплату перечислила за вас другая компания.

После отгрузки товара на условиях последующей оплаты поставщик стал кредитором, а ваша компания — должником. Свое обязательство оплатить поставку вы частично передали покупателю. Поставщик обязан принять оплату долга от вашего контрагента (п. 1 ст. 313 ГК РФ). Поэтому спрашивать его согласия не нужно.

Деньги не проходили через вашу компанию. Поэтому оплату поставщику и аванс от покупателя не нужно проводить через счета 51 «Расчетные счета» и 50 «Касса». В день, когда покупатель перечислил предоплату поставщику, в бухучете сделайте запись:

Дебет 60 Кредит 62

— задолженность перед поставщиком погашена покупателем.