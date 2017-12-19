3619 декабря

Сотрудница написала заявление на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Она принесла все документы, кроме справки с места работы супруга о том, что он не получает пособие. Компания, где числится муж сотрудницы, фактически не работает. Все находятся в отпуске за свой счет, поэтому справку супруг взять не может. Вправе ли мы выплатить пособие работнице без этого документа?

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отвечает:

Выплачивать пособие рискованно, ФСС может не возместить расходы.

Компания назначает пособие по уходу за ребенком после того, как сотрудница представит заявление на отпуск и пособие, копию свидетельства о рождении. Этого требует пункт 54 Порядка (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н).

Также работница должна подтвердить, что супруг не использует отпуск и не получает пособие по уходу. Так как папа ребенка официально трудоустроен, для этого нужна справка с места работы. Получить документ в соцслужбе или в фонде не получится. Поэтому нужно ждать, пока компания, где устроен супруг, снова заработает и выдаст справку.

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