1520 декабря

Доходов у компании нет, но в течение года она получала и давала деньги взаймы. Можно использовать единую декларацию для отчетности?

Тема:

отвечает:

Нет, нельзя.

Заемные деньги у вас проходили по кассе либо расчетному счету. А единую декларацию подают, если все операции с деньгами приостановлены (п. 2 ст. 80 НК). Прежде чем заполнять декларацию, обратитесь в банк и получите выписку по счету.

Если были хоть какие-то поступления либо траты, подать единую декларацию вы не вправе. В таком случае сдайте отдельные декларации по каждому налогу.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.