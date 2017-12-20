Нет, нельзя.

Заемные деньги у вас проходили по кассе либо расчетному счету. А единую декларацию подают, если все операции с деньгами приостановлены (п. 2 ст. 80 НК). Прежде чем заполнять декларацию, обратитесь в банк и получите выписку по счету.

Если были хоть какие-то поступления либо траты, подать единую декларацию вы не вправе. В таком случае сдайте отдельные декларации по каждому налогу.

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