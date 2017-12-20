4220 декабря

Работник при увольнении требует выдать ему копию личной карточки. Обязаны ли мы давать ему документ?

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Компания обязана выдать работнику карточку.

Сотрудник вправе получить в компании копии документов, которые связаны с работой (ст. 62 ТК РФ). В личной карточке есть информация о приеме на работу, переводах, увольнении, размере заработной платы, поощрениях и др. Поэтому просьбу работника нужно выполнить. Это подтверждает Роструд (письмо от 20.12.12 № ПГ/9518-6-1).

По общему правилу выдать документы нужно в течение трех рабочих дней с момента, когда за ними обратился сотрудник. Но ваш работник увольняется. Если он обратился за копией в день расторжения договора, выдайте карточку в этот же день (ст. 84.1 ТК РФ).

Копию нужно заверить. Документ состоит из нескольких разделов. Чтобы не заверять каждую страницу карточки, сшейте их. С оборотной стороны последнего листа сделайте узел, поверх него наклейте бумажную пломбу. На ней запишите, сколько листов содержит сшивка. Рядом напишите «Копия верна» так, чтобы запись располагалась на листе, но частично захватила наклейку. Проставьте дату, подпись с расшифровкой и печать, если компания ее использует (п. 3.26 ГОСТ Р 6.30–2003, утв. постановлением Госстандарта России от 03.03.03 № 65-ст).

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