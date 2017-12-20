Ввозной НДС восстановите в квартале, когда вернете оборудование. После того как таможня вернет пошлины, включите их во внереализационные доходы.

Таможенные отношения в России регулируют Федеральный закон от 27.11.10 № 311-ФЗи Таможенный кодекс Таможенного союза. Германия в Таможенный союз не входит. Немецкое оборудование создано за пределами государств ЕАЭС и признается иностранным товаром (подп. 10 п. 1 ст. 4 ТК ТС). Бракованный иностранный товар можно вернуть поставщику в режиме реэкспорта (ст. 297 ТК ТС). Тогда платить пошлины на вывоз не нужно, а сборы и налоги, которые вы заплатили при ввозе, можно вернуть (ст. 296 ТК ТС, подп. 4 п. 1 закона № 311-ФЗ).

Восстановите налог, который заявили к вычету. Так как реэкспорт не облагается НДС (подп. 2 п. 2 ст. 151 НК РФ). Сделайте это в квартале, когда таможенники выпустят товар из России (подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ, письмо Минфина России от 20.08.14 № 03-07-08/41606). Восстановленный налог включите в сумму по строке 080 раздела 3 декларации по НДС.

После вывоза оборудования вы вправе требовать вернуть или зачесть таможенные пошлины и НДС (ст. 301 ТК ТС). Для этого подайте заявление. Когда таможня примет решение о возврате, учтите их во внереализационных доходах. Уточнять отчетность за первый квартал не нужно.