Взыскать с работника отпускные за учебный отпуск не получится.

Работник вправе уйти в оплачиваемый учебный отпуск, если принесет справку-вызов из вуза. Работодатель обязан оплатить отпуск не позднее чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). Выяснять, как работник проводит отпуск, компания не обязана.

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Про постоянную путаницу с отпускными

При увольнении работодатель вправе удержать только отпускные за неотработанные дни ежегодного оплачиваемого отпуска (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК РФ). Оплату учебного отпуска удержать нельзя, даже если работодатель считает, что сотрудник не использовал отпуск по назначению. Работник не обязан отчитываться за результаты учебы.

Можно попросить, чтобы сотрудник вернул деньги добровольно. Если он откажется, то взыскать отпускные не получится даже через суд (ст. 1102, 1109 ГК РФ).