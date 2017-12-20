Представьте налоговикам заявление и справку об угоне из полиции.

Автомобиль в угоне не облагается транспортным налогом, пока находится в розыске (подп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ). Чтобы освободить машину от налога, нужно подать заявление в свободной форме в инспекцию и представить справку об угоне из полиции (письмо Минфина России от 17.03.16 № 03-05-05-04/14738). Документ потребуется подавать в налоговую ежегодно.

Безопаснее представить оригинал справки. Так как копию инспекторы должны проверить в полиции (письмо ФНС России от 30.09.15 № БС-3-11/3660@). До тех пор, пока угон не подтвердят, налог будут начислять.

Налог не нужно платить с месяца, в котором угнали автомобиль (письмо от 09.08.13 № 03-05-04-04/32382). Если машину похитили до 15-го числа месяца, налог за месяц угона не начисляйте. Если после, не платите налог со следующего месяца.