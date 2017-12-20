1720 декабря

Автомобиль компании находится в розыске. Налоговики требуют пояснить отсутствие одной машины в декларации по транспортному налогу. Какими документами доказать угон?

Темы:

отвечает:

Представьте налоговикам заявление и справку об угоне из полиции.

Автомобиль в угоне не облагается транспортным налогом, пока находится в розыске (подп. 7 п. 2 ст. 358 НК РФ). Чтобы освободить машину от налога, нужно подать заявление в свободной форме в инспекцию и представить справку об угоне из полиции (письмо Минфина России от 17.03.16 № 03-05-05-04/14738). Документ потребуется подавать в налоговую ежегодно.

Безопаснее представить оригинал справки. Так как копию инспекторы должны проверить в полиции (письмо ФНС России от 30.09.15 № БС-3-11/3660@). До тех пор, пока угон не подтвердят, налог будут начислять.

Налог не нужно платить с месяца, в котором угнали автомобиль (письмо от 09.08.13 № 03-05-04-04/32382). Если машину похитили до 15-го числа месяца, налог за месяц угона не начисляйте. Если после, не платите налог со следующего месяца.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.