У нашего магазина день рождения. Исполняется 20 лет. Хотим устроить акцию — при покупке двух товаров посетитель получит третий бесплатно. Надо ли пробивать чек на товар, который мы отдаем со скидкой 100 процентов?
Компании, которые по закону обязаны применять кассу, выбивают чеки на все товары. Ведь наименование и количество товара — это обязательные реквизиты чека, который выбивает онлайн-касса (ч. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ).
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