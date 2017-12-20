4420 декабря

У нашего магазина день рождения. Исполняется 20 лет. Хотим устроить акцию — при покупке двух товаров посетитель получит третий бесплатно. Надо ли пробивать чек на товар, который мы отдаем со скидкой 100 процентов?

Темы:

отвечает:

Да, пробейте чек.

Компании, которые по закону обязаны применять кассу, выбивают чеки на все товары. Ведь наименование и количество товара — это обязательные реквизиты чека, который выбивает онлайн-касса (ч. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.