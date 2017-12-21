Как заполнить единую упрощенную декларацию?

Компании и предприниматели заполняют лишь первую страницу этой декларации.

На ней указывают сведения о себе и те налоги, по которым отчитываются. Перечисляют их в табличке в той же очередности, как они перечислены в Налоговом кодексе. Например, вы подаете декларацию по налогу на прибыль и НДС. Значит, в первой строке таблицы укажите данные НДС, во второй — налог на прибыль.

Важная статья:

Как заполнить сложные реквизиты в новой декларации по упрощенке

Ведь в Налоговом кодексе глава 21 по НДС стоит раньше главы 25 по налогу на прибыль. В графу 2 запишите номер главы НК РФ. В графу 3 впишите нужный код в зависимости от того, за какой период отчитываетесь: 3 — квартал, 6 — полугодие, 9 — 9 месяцев, 0 — год. Для платежа с налоговым периодом квартал заполните графу 4. Проставьте коды 01, 02, 03, 04 для I—IV кварталов.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>