3621 декабря

Когда сдать отчет о численности сотрудников за 2017 год?

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20 января — последний день, когда вы можете сдать расчет среднесписочной численности в инспекцию (п. 3 ст. 80 НК). В 2018 году 20 января выпадает на субботу, нерабочий день. Поэтому крайний срок передвигается на понедельник, 22-е число.

Только что созданные компании отчитываются не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем создания или реорганизации (п. 3 ст. 80 НК). Например, фирма появилась 30 августа 2017 года. Тогда впервые сведения о численности подают не позднее 20 сентября 2017 года. По итогам года тоже потребуется отчитаться — не позднее 22 января 2018 года.

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