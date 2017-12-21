Продаем оптом настольные игры. Заключили с покупателем сделку на 100 тыс. рублей. В договоре прописали, что до поставки покупатель переведет два раза аванс по 20 тыс. рублей. Надо нам выбивать чек на аванс или выдать чек на всю сумму?
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