Если покупатель хочет вернуть товар и забрать назад деньги, продавец должен оформить чек с признаком «Возврат прихода» (письмо Минфина России от 01.03.17 № 03-01-15/11622). Чек с признаком «Расход» компании оформляют, если выдают деньги из кассы не за возврат товара. Например, признак используют пункты приема металлолома.

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Можно ли выдавать кассовые чеки и БСО одновременно

Чек на возврат безопаснее пробить на той же кассе, по которой пробивали покупку. Ведь если выбить чек на другой кассе, то в ее отчете будет числиться возврат денег, а прихода на ту же сумму по ККТ не будет.