3621 декабря

Мы на общей системе. Торгуем в розницу обувью. Главный офис в Томске, а магазины находятся в разных районах Томской области. В одном из магазинов покупатель приобрел туфли, но через два дня вернул товар. Мы оформили чек «Возврат прихода». Правильно ли мы поступили или надо было оформить чек «Расход»?

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отвечает:

Если покупатель хочет вернуть товар и забрать назад деньги, продавец должен оформить чек с признаком «Возврат прихода» (письмо Минфина России от 01.03.17 № 03-01-15/11622). Чек с признаком «Расход» компании оформляют, если выдают деньги из кассы не за возврат товара. Например, признак используют пункты приема металлолома.

Чек на возврат безопаснее пробить на той же кассе, по которой пробивали покупку. Ведь если выбить чек на другой кассе, то в ее отчете будет числиться возврат денег, а прихода на ту же сумму по ККТ не будет.

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