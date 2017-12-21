Считайте налог на имущество с офиса по общим правилам.

Компания вправе освободить от налога на имущество активы с высоким классом энергетической эффективности. Для этого надо получить паспорт энергетической эффективности офиса. Применять освобождение от налога можно только в течение трех лет с момента, когда организация поставила новый актив на учет. То есть использовать льготу можно только по новым объектам основных средств (п. 21 ст. 381 НК РФ).

Важная статья:

В ФНС разобрались с налогом на имущество

Вы ввели офис в эксплуатацию еще в 2014 году. Реконструкция не меняет стоимость здания, не влияет на дату, когда организация приняла объект к учету. Так как на дату ввода в эксплуатацию документов о высокой энергетической эффективности не было, применять льготу компания не вправе. Так считают чиновники и налоговики (письма Минфина России от 29.05.17 № 03-05-04-01/32877, ФНС России от 30.05.17 № БС-4-21/10228@).