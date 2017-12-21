Компания не вправе заключить с помощником бухгалтера договор о материальной ответственности.

Заключать договор о материальной ответственности можно только с работниками определенных категорий. Перечень должностей и работ с полной материальной ответственностью утвержден постановлением Минтруда России от 31.12.02 № 85. В списке есть кассиры, продавцы и пр. Помощника бухгалтера в списке нет, поэтому на такой должности работник не отвечает за имущество или деньги компании.

Заключать договор о материальной ответственности с сотрудником, чьей должности нет в списке, нельзя (письмо Роструда от 19.10.06 № 1746-6-1). Такое условие в контракте нарушит права работника. А значит, компанию могут оштрафовать на 50 тыс. рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

Компания не сможет удержать из зарплаты работника штрафы за нарушение сроков отчетности. Но наказать сотрудника можно другими способами — объявить выговор или лишить сотрудника премии (абз. 1 ч. 1 ст. 192 ТК РФ).