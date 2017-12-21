Исчислите НДФЛ и взносы с работ, если «физик» подтвердит стоимость материалов документами.

Вознаграждение за работы или услуги по гражданско-правовому договору облагается НДФЛ. Стоимость материалов тоже входит в налоговую базу по НДФЛ (подп. 6 п. 1 ст. 208, подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ, письмо Минфина России от 05.08.15 № 03-04-06/45204). Но при этом подрядчик имеет право заявить вычеты на материалы, которые он использовал для работ (п. 2 ст. 221 НК РФ). Чтобы вычесть расходы на материалы при расчете НДФЛ, возьмите у «физика» подтверждающие документы.

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Взносами облагаются только те выплаты, которые компания начислила за работы (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ). Если организация компенсирует «физику» расходы на материалы, то на их стоимость взносы не начисляйте (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).