4721 декабря

Заключили с «физиком» договор подряда. Он будет из собственных материалов изготавливать для нас рекламный стенд. Цена материалов и стоимость работ в договоре прописаны отдельно. «Физик» не зарегистрирован как предприниматель. С какой суммы удерживать НДФЛ и начислять взносы?

Тема:

отвечает:

Исчислите НДФЛ и взносы с работ, если «физик» подтвердит стоимость материалов документами.

Вознаграждение за работы или услуги по гражданско-правовому договору облагается НДФЛ. Стоимость материалов тоже входит в налоговую базу по НДФЛ (подп. 6 п. 1 ст. 208, подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ, письмо Минфина России от 05.08.15 № 03-04-06/45204). Но при этом подрядчик имеет право заявить вычеты на материалы, которые он использовал для работ (п. 2 ст. 221 НК РФ). Чтобы вычесть расходы на материалы при расчете НДФЛ, возьмите у «физика» подтверждающие документы.

Взносами облагаются только те выплаты, которые компания начислила за работы (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ). Если организация компенсирует «физику» расходы на материалы, то на их стоимость взносы не начисляйте (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.