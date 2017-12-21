Считайте срок исковой давности со дня, следующего за отгрузкой.

Срок исковой давности считают с даты, когда покупатель должен был оплатить товары. Если в договоре нет особых сроков оплаты, то контрагент должен внести деньги за товары до или сразу после отгрузки (п. 1 ст. 486 ГК РФ). А значит, считайте три года со дня, следующего за отгрузкой (ст. 196, 200 ГК РФ, п. 16 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.97 № 18).

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По истечении срока давности компания вправе списать долг покупателя как безнадежный. Но если вы не собираетесь требовать долг с контрагента, учитывать его в расходах рискованно. Налоговики считают, что раз компания не пыталась вернуть деньги, то долг фиктивный. Защитить расходы удается только в суде (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.02.15 № 17АП-284/2015-АК).

Безопаснее направить контрагенту требование погасить долг. Но есть важная деталь. Если контрагент письменно признает долг, срок давности считайте заново. Три года будут течь со дня, следующего за получением ответа (п. 20 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.15 № 43).