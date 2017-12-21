1721 декабря

Сдаем в аренду автомобиль. Водитель арендатора попал в аварию и повредил машину. Контрагент согласен компенсировать убытки. Надо ли начислить НДС с компенсации?

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отвечает:

Начислять НДС с компенсации не требуется.

Компания вправе потребовать перечислить компенсацию материального ущерба, если арендатор повредил ее имущество. Контрагент должен возместить расходы на ремонт или покупку аналогичного автомобиля (ст. 15, 1064 ГК РФ).

В налоговую базу по НДС входят все доходы, которые организация получает от продажи активов. Компенсация с продажей активов не связана. А значит, начислять налог и выписывать счет-фактуру контрагенту не требуется. Это подтверждает Минфин (письмо от 29.07.13 № 03-07-11/30128).

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