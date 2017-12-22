Как рассчитать среднесписочную численность?

Сначала определите среднесписочную численность работников за каждый месяц. Для этого количество полностью занятых сотрудников за каждый календарный день месяца разделите на общее число календарных дней в этом месяце. Прибавьте среднесписочную численность сотрудников с неполным рабочим временем.
- Важная статья:
- В отчетах СЗВ-М скачет численность
После этого посчитайте годовую среднесписочную численность по формуле:
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(
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Среднесписочная численность работников за январь
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+
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Среднесписочная численность работников за февраль
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+
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…
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+
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Среднесписочная численность работников за декабрь
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)
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:
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12
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=
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Среднесписочная численность работников за год
Внешних совместителей и внештатников не учитывайте.
Если получите не целое число, то округляйте его по общему арифметическому правилу. Цифры до 0,5 округляйте в меньшую сторону. А цифры от 0,5 — в большую сторону (п. 79.3 Указаний, утв. приказом Росстата от 22.11.2017 № 772).