Как рассчитать среднесписочную численность?

Сначала определите среднесписочную численность работников за каждый месяц. Для этого количество полностью занятых сотрудников за каждый календарный день месяца разделите на общее число календарных дней в этом месяце. Прибавьте среднесписочную численность сотрудников с неполным рабочим временем.

После этого посчитайте годовую среднесписочную численность по формуле:

( Среднесписочная численность работников за январь + Среднесписочная численность работников за февраль + … + Среднесписочная численность работников за декабрь ) : 12 = Среднесписочная численность работников за год

Внешних совместителей и внештатников не учитывайте.

Если получите не целое число, то округляйте его по общему арифметическому правилу. Цифры до 0,5 округляйте в меньшую сторону. А цифры от 0,5 — в большую сторону (п. 79.3 Указаний, утв. приказом Росстата от 22.11.2017 № 772).