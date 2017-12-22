4522 декабря

Как рассчитать среднесписочную численность?

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Сначала определите среднесписочную численность работников за каждый месяц. Для этого количество полностью занятых сотрудников за каждый календарный день месяца разделите на общее число календарных дней в этом месяце. Прибавьте среднесписочную численность сотрудников с неполным рабочим временем.

После этого посчитайте годовую среднесписочную численность по формуле:

(

Среднесписочная численность работников за январь

+

Среднесписочная численность работников за февраль

+

+

Среднесписочная численность работников за декабрь

)

:

12

=

Среднесписочная численность работников за год

Внешних совместителей и внештатников не учитывайте.

Если получите не целое число, то округляйте его по общему арифметическому правилу. Цифры до 0,5 округляйте в меньшую сторону. А цифры от 0,5 — в большую сторону (п. 79.3 Указаний, утв. приказом Росстата от 22.11.2017 № 772).

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