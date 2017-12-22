Расчетный период для отпускных — 12 месяцев, которые предшествуют месяцу отпуска (ст. 139ТК РФ). Но для сотрудников, которые отработали меньше года, расчетный период берут с даты заключения договора и до месяца отпуска.

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Про постоянную путаницу с отпускными

Компания начислила премию за февраль. Поэтому включите премию полностью, когда будете рассчитывать средний заработок (п. 15 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.07 № 922). Ведь бонус работодатель начислил за отработанный в 2017 году период, который не превышает расчетный.