3822 декабря

Сотрудники идут в отпуск, когда они еще не отработали 12 месяцев в компании. Например, работник устроился в организацию 1 февраля 2017 года. Он получил премию. Как ее учесть при расчете среднего заработка для отпускных?

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отвечает:

Расчетный период для отпускных — 12 месяцев, которые предшествуют месяцу отпуска (ст. 139ТК РФ). Но для сотрудников, которые отработали меньше года, расчетный период берут с даты заключения договора и до месяца отпуска.

Компания начислила премию за февраль. Поэтому включите премию полностью, когда будете рассчитывать средний заработок (п. 15 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.07 № 922). Ведь бонус работодатель начислил за отработанный в 2017 году период, который не превышает расчетный.

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