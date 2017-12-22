Нет, у инспекторов нет оснований для доначислений.

Компания вправе перевести на вмененку розничную торговлю (подп. 6, 7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). То есть продажу товаров по договорам розничной купли-продажи (ст. 346.27НК РФ).

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Вмененку продлили и сделали выгоднее

По такому контракту продавец реализует товары, которые не предназначены для предпринимательской деятельности (ст. 492 ГК РФ). Купить товары могут в том числе и работники компании. Поэтому заключать договоры розничной купли-продажи с другими организациями не запрещено (письмо Минфина России от 01.09.16 № 03-11-11/51158).