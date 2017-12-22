Инспекторы могут отказать в регистрации.

Налоговики считают адрес организации недостоверным, если по нему зарегистрировано 10 и более компаний (письмо ФНС России от 03.08.16 № ГД-4-14/14126@). Но когда инспекторы принимают документы на регистрацию, то считают массовым адрес, где зарегистрировалось пять и более компаний (п. 3 ст. 2 приложения 1 к приказу ФНС России от 11.02.16 № ММВ-7-14/72@).

Из-за этого налоговики отказывают в регистрации. Но если адрес настоящий, оспорить решение инспекторов получается в суде (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.11.16 № Ф01-4646/2016).