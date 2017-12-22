2822 декабря

Мы сами производим продукцию и реализуем ее, в частности, нашим работникам. Они получают товары под зарплату. По заявлению работников при выдаче зарплаты мы удерживаем деньги за продукты. В бухгалтерском учете отражаем это как реализацию. Надо ли проводить такие расчеты через онлайн-кассу?

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отвечает:

Нет, не надо.

Продавец пробивает чек в момент расчетов (п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Вы не получаете от сотрудников наличные или электронные деньги. Поэтому проводить продажу по кассе вы не обязаны.

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