Укажите в строке 070 дату регистрации автомобиля, а в строке 080 — дату, когда автомобиль сняли с учета.

В строку 140 поставьте 1, так как компания обязана заплатить транспортный налог за апрель, поскольку автомобиль сняли с учета после 15-го числа (абз. 2 п. 3 ст. 362 НК). А вот за март считать налог не надо, так как автомобиль зарегистрировали во второй половине месяца (абз. 3 п. 3 ст. 362 НК).

Теперь разделите количество месяцев владения автомобилем, то есть один месяц, на 12, чтобы узнать коэффициент Кв. Он равен 0,0833 (1 : 12).

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