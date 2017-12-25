В такой ситуации компания не обязана перечислять транспортный налог, так как дорожный сбор его превышает (абз. 12 п. 2 ст. 362 НК, письмо ФНС от 20.09.2017 № СД-4-3/18806). Но зачесть переплату в счет налога по другому автомобилю нельзя (письмо Минфина от 13.01.2017 № 03-05-05-04/739). Платежи в систему «Платон» уменьшают налог только по тому грузовику, за который их перечислили.

Свое право уменьшить налог можно подтвердить с помощью отчета оператора. Получить его проще всего в электронном виде — через личный кабинет на официальном сайте platon.ru (письмо ФНС от 04.05.2017 № ПА-4-21/8499).

В разделе 2 декларации по транспортному налогу поставьте в строке 280 код 40200, а в строке 290 укажите сумму дорожного сбора за год. В строке 300 поставьте 0, так как платежи в систему «Платон» больше налога (п. 5.27 Порядка заполнения декларации, утв. приказом ФНС от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668).

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