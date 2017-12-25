Поставьте в строке 110 прочерк, если экологический класс не указан в паспорте технического средства.

Важная статья:

Как заполнить новую декларацию по транспортному налогу

Экологический класс автомобиля влияет на налог только в одном случае, когда в региональных законах есть условие о том, что ставка транспортного налога зависит от этого класса (п. 3 ст. 361 НК, письмо Минфина от 07.09.2017 № 03-05-06-04/57560).

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