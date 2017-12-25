Сейчас контролируют бизнес на расстоянии без давления на добросовестных налогоплательщиков.

Например, система АСК НДС анализирует все налоговые транзакции по НДС в автоматическом режиме, а это около 15 млрд операций в год. В 2017 году инспекции направили налогоплательщикам 660 000 автоматических требований. В результате — 90 000 уточненных деклараций с ростом НДС к уплате на 69 млрд рублей. Такая система позволяет уйти от тотальных проверок. Поэтому за 9 месяцев 2017 года количество проверок бизнеса снизилось на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом их результативность выросла на 40 процентов.

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15 ближайших изменений по налоговым проверкам

Сейчас цель проверяющих — это создание прозрачной налоговой среды. Они стараются стимулировать налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств.

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