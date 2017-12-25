425 декабря

Каких проверок ожидать компаниям в следующем году? Станет ли их больше?

Темы:

отвечает:

Сейчас контролируют бизнес на расстоянии без давления на добросовестных налогоплательщиков.

Например, система АСК НДС анализирует все налоговые транзакции по НДС в автоматическом режиме, а это около 15 млрд операций в год. В 2017 году инспекции направили налогоплательщикам 660 000 автоматических требований. В результате — 90 000 уточненных деклараций с ростом НДС к уплате на 69 млрд рублей. Такая система позволяет уйти от тотальных проверок. Поэтому за 9 месяцев 2017 года количество проверок бизнеса снизилось на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом их результативность выросла на 40 процентов.

Сейчас цель проверяющих — это создание прозрачной налоговой среды. Они стараются стимулировать налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.