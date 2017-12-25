2125 декабря

Веду учет у предпринимателя. Он зарегистрирован с 2008 года, но долгое время не вел деятельность. Сдавали нулевки. Сейчас бизнесмен хочет восстановить работу. Для этого нужно купить ККТ нового образца. Но предприниматель не может зарегистрировать новый аппарат в налоговой, так как не снял с учета старую кассу. Старая ККТ потерялась во время переезда. Не приходило уведомление о том, что старый аппарат налоговая сняла с учета. Как действовать?

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отвечает:

В данном случае подайте в инспекцию заявление о снятии с учета старой ККТ.

Одновременно письменно сообщите, что аппарат утерян. В подтверждение приложите акт об утере и списании кассы. Инспекторы сообщат, когда снимут аппарат с учета. После этого подайте заявление на регистрацию через личный кабинет ККТ или в любую налоговую на бумаге (п. 1, 3 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ). А также заключите договор с оператором фискальных данных.

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