В данном случае подайте в инспекцию заявление о снятии с учета старой ККТ.

Одновременно письменно сообщите, что аппарат утерян. В подтверждение приложите акт об утере и списании кассы. Инспекторы сообщат, когда снимут аппарат с учета. После этого подайте заявление на регистрацию через личный кабинет ККТ или в любую налоговую на бумаге (п. 1, 3 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ). А также заключите договор с оператором фискальных данных.