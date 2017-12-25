1525 декабря

Покупатель внес 30 процентов от суммы договора в апреле, когда мы работали на старой кассе. В приходнике мы записали «Предоплата по договору № …" и выбили чек на общую сумму. Сейчас покупатель хочет внести остальную часть оплаты. Пробивать ли ее по онлайн-кассе?

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отвечает:

Да, конечно.

Пробейте кассовый чек с признаком расчетов «Приход». Запишите, в счет какого товара или услуги покупатель внес деньги (письмо Минфина России от 28.04.17 № 03-01-15/26352).

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