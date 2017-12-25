Покупатель внес 30 процентов от суммы договора в апреле, когда мы работали на старой кассе. В приходнике мы записали «Предоплата по договору № …" и выбили чек на общую сумму. Сейчас покупатель хочет внести остальную часть оплаты. Пробивать ли ее по онлайн-кассе?
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