Безопаснее учесть расходы как прямые. Пропишите свой выбор в учетной политике.

Прямые и косвенные расходы есть и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Названия у них одинаковые, а содержание разное. В бухучете делят расходы на косвенные и прямые по способу, которым учитывают их в себестоимости продукции. В налоговом учете прямые расходы списывают по мере реализации продукции, а косвенные сразу, не дожидаясь, когда затраты принесут прибыль.

В кодексе нет списка прямых и косвенных расходов. Компания устанавливает его сама в учетной политике (ст. 318 НК РФ). При этом не имеет значения, какие расходы считаются прямыми в бухгалтерском учете (постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.08.16 № Ф05-11432/2016).

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Выгоднее как можно больше расходов списывать как косвенные. Поэтому налоговики часто спорят по этому поводу. Чиновники требуют, чтобы компания относила к косвенным только те траты, которые не получится признать прямыми из-за технологии производства (письмо Минфина России от 13.03.17 № 03-03-06/1/13785). Судьи тоже считают, что выбор должен быть обоснованным. Они признают расходы на вспомогательное и обслуживающее производство косвенными, а остальные — прямыми (определение ВАС РФ от 16.08.12 № ВАС-9792/12).

Вы отремонтировали инструменты, которые нужны для производства. Безопаснее учесть расходы как прямые.