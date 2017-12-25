Да, чтобы закупать пиломатериал, нужно подключиться к ЛесЕГАИС.

С 2015 года каждый участник сделки с древесиной подает электронные декларации оператору ЛесЕГАИС. В системе сделку регистрируют и присваивают договору номер. Впоследствии этот номер нужно прописать в документах на транспортировку древесины (подп. „ж“ п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 21.06.14 № 571). Иначе перевозку посчитают нелегальной. За это возможен штраф до 700 тыс. рублей с конфискацией древесины и транспорта (п. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ, постановление Пермского краевого суда от 10.03.17 № 44а-262/2017).

Чтобы регистрировать сделки в ЕГАИС, не нужно покупать специальную программу. Для этого достаточно с усиленной квалифицированной подписью зарегистрироваться на сайте lesegais.ru. На главной странице во вкладке «Регистрация пользователей» заполните данные о компании и следуйте инструкции.

После регистрации на сайте вы сможете подавать декларации и регистрировать сделку напрямую в ЕГАИС. Делать это нужно в течение пяти рабочих дней с момента заключения, изменения или окончания сделки, но не позже одного рабочего дня до отгрузки (п. 3 ст. 50.5 Лесного кодекса РФ).