Можно учесть стоимость бензина, если заключили договор безвозмездного пользования.

Компания вправе учесть расходы на эксплуатацию оборудования, которое использует в деятельности. Даже если делает это бесплатно (подп. 5 п. 1 ст. 254, п. 2 ст. 260 НК РФ). Но тот факт, что компания вправе использовать газонокосилку, нужно подтвердить. Заключите для этого с сотрудником договор на безвозмездное пользование.

От бесплатного использования газонокосилки компания получает выгоду. Поэтому отразите в учете доходы в размере рыночных цен на аренду аналогичного оборудования.