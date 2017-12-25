3725 декабря

Наш работник предоставил компании во временное пользование газонокосилку. Мы за это ничего не платим. Можно ли в таком случае списать в расходы бензин для газонокосилки?

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отвечает:

Можно учесть стоимость бензина, если заключили договор безвозмездного пользования.

Компания вправе учесть расходы на эксплуатацию оборудования, которое использует в деятельности. Даже если делает это бесплатно (подп. 5 п. 1 ст. 254, п. 2 ст. 260 НК РФ). Но тот факт, что компания вправе использовать газонокосилку, нужно подтвердить. Заключите для этого с сотрудником договор на безвозмездное пользование.

От бесплатного использования газонокосилки компания получает выгоду. Поэтому отразите в учете доходы в размере рыночных цен на аренду аналогичного оборудования.

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