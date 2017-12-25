Исчислите НДФЛ на ту дату, когда перечислите «физику» деньги за аренду офиса.

Компания удерживает НДФЛ с дохода «физика», если арендует у него имущество. Деньги за аренду нужно выдавать за вычетом налога (письма ФНС России от 04.07.16 № БС-4-11/11951@, Минфина России от 27.08.15 № 03-04-05/49369).

В бухгалтерском учете компания начисляет арендную плату ежемесячно. Для НДФЛ дата начисления доходов по гражданско-правовым договорам значения не имеет. Дата получения дохода по аренде — день выплаты денег (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Именно в этот день исчисляйте и удерживайте НДФЛ. И не важно, платите вы авансом или уже после начисления.