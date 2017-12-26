Конечно.

Приведем факты: за 9 месяцев 2017 года количество жалоб на результаты выездных проверок уменьшилось на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Важная статья:

Как законно сэкономить на налогах в 2018 году

Кроме того, на 2 процента снизилось количество жалоб на действия сотрудников. А число судебных споров с бизнесом сократилось на 14,5 процента. Всего за три года споров стало меньше в пять раз.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>