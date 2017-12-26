1226 декабря

Как налоговая служба помогает компаниям и физическим лицам выполнять свои обязательства?

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Развивают электронные сервисы для удобства компаний и физических лиц. Это и сейчас остается приоритетом налоговой службы. Сегодня более 90 процентов компаний направляют свои декларации в электронной форме. Это позволяет экономить время бухгалтера при подготовке документов, упрощает логистику и дает возможность сократить сроки на получение от налогового органа квитанции о приеме документов.

Кроме того, на сайте ФНС реализовано 50 интерактивных сервисов для всех категорий налогоплательщиков. Кстати, сайт за 10 месяцев 2017 года посетили более 111 млн человек.

Особой популярностью пользуется личный кабинет физического лица. К нему уже подключились 27 млн человек. Теперь у них есть возможность в режиме онлайн оплачивать налоги и подавать декларации. С начала года пользователи заплатили 37,6 млрд рублей налогов — это 44 процента от всех поступлений по имущественным налогам.

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