726 декабря

Что грозит компании, если ревизоры выявят нецелевое использование земли до начала строительства?

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отвечает:

Штраф для компании составит от 3 до 5 процентов от кадастровой стоимости участка, но не меньше 400 000 рублей.

Для директора – от 1,5 до 2 процентов от кадастровой стоимости, но не меньше 50 000 рублей (ч. 3 ст. 8.8 КоАП). Если кадастровая стоимость не определена, компанию могут оштрафовать на 400 000–700 000 рублей. Директора – на 50 000–100 000 рублей. Помимо этого компания будет платить налог с повышающим коэффициентом. И так до тех пор, пока не построит дом и не зарегистрирует право на него.

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