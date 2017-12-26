1026 декабря

В 2016 году купили две онлайн-кассы для магазинов. Каждая стоит 40 тыс. рублей. Сразу их использовать не стали, до 1 июля работали на старой технике. В конце июня подключили онлайн-ККТ. Расходы на новые кассы списали в 2016 году. Правильно ли мы поступили?

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отвечает:

Да, правильно.

Минфин разрешил компаниям на упрощенке учитывать онлайн-кассы в расходах (письмо Минфина России от 09.12.16 № 03-11-06/2/73772). Ваши кассы стоят дешевле 100 тыс. рублей. Значит, их можно списать как материальные расходы (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

А материальные расходы компании учитывают сразу после оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Поэтому необязательно дожидаться, когда начнете использовать кассы. Технику вы оплатили в октябре прошлого года, тогда и были вправе учесть в расходах стоимость аппаратов.

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