Да, правильно.

Минфин разрешил компаниям на упрощенке учитывать онлайн-кассы в расходах (письмо Минфина России от 09.12.16 № 03-11-06/2/73772). Ваши кассы стоят дешевле 100 тыс. рублей. Значит, их можно списать как материальные расходы (подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

А материальные расходы компании учитывают сразу после оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Поэтому необязательно дожидаться, когда начнете использовать кассы. Технику вы оплатили в октябре прошлого года, тогда и были вправе учесть в расходах стоимость аппаратов.