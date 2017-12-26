Работаем на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Сменили оператора, через которого отчитываемся в налоговую. Оператор услуг поставил на наши компьютеры лицензионные программы для сдачи отчетности. Также оператор предоставляет услуги связи. Мы можем списать расходы на программы и связь?
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