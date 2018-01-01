Учитывайте расходы на дату, когда оплатите услуги и получите первичку.

Компании на упрощенке признают расходы после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Но затраты надо подтвердить. Договора и платежек недостаточно. Нужны акты или счета на оплату с расшифровкой услуг либо другая первичка (письмо Минфина России от 16.01.15 № 03-11-11/807).

Важная статья:

Специальные разъяснения Минфина про займы на упрощенке

По установке программы документы у вас есть, поэтому вы вправе учесть расходы. Чтобы списать услуги связи, дождитесь первички.