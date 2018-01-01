161 января

Работаем на УСН с объектом «доходы минус расходы». Сменили оператора, через которого отчитываемся в налоговую. Оператор услуг поставил на компьютеры лицензионные программы. Мы сразу оплатили ее и подписали акт приемки-передачи. При этом связь по договору мы оплачиваем ежемесячно, а акт оказанных услуг контрагент выставит один в конце года. В какой момент мы вправе учесть установку программы и стоимость связи в расходах?

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отвечает:

Учитывайте расходы на дату, когда оплатите услуги и получите первичку.

Компании на упрощенке признают расходы после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Но затраты надо подтвердить. Договора и платежек недостаточно. Нужны акты или счета на оплату с расшифровкой услуг либо другая первичка (письмо Минфина России от 16.01.15 № 03-11-11/807).

По установке программы документы у вас есть, поэтому вы вправе учесть расходы. Чтобы списать услуги связи, дождитесь первички.

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