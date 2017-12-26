Увольнять сотрудницу за прогулы рискованно.

Работница имеет право на отпуск по уходу за ребенком до трех лет (ч. 1 ст. 256 ТК РФ). Пока малышу не исполнится три года, мама может сколько угодно раз прерывать и возобновлять отпуск по письменному заявлению. Ваша работница просила отпуск до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года, а после этого заявление о продлении не написала. Тем не менее рискованно считать невыходы сотрудницы прогулом.

Прогул — это отсутствие на рабочем месте без уважительной причины (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). В законе нет списка уважительных причин отсутствия на работе. Большинство таких споров о прогулах решает суд.

В вашем регионе практика не сложилась, но в других судьи принимают противоречивые решения. В одном случае они признали прогулом самовольное продление отпуска без заявления (апелляционное определение Московского городского суда от 20.09.13 № 11–23627). В другом — приняли сторону работницы (определение Московского городского суда от 07.12.16 № 4г-13963/2016).

Чтобы не спорить, безопаснее сообщить сотруднице, чтобы она написала заявление и продлила отпуск.