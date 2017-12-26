5826 декабря

Сотрудница написала заявление на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Сейчас малышу уже больше, но сотрудница до сих пор не вышла на работу. Заявление о продлении отпуска она не присылала. Можно уволить ее за прогулы?

Темы:

отвечает:

Увольнять сотрудницу за прогулы рискованно.

Работница имеет право на отпуск по уходу за ребенком до трех лет (ч. 1 ст. 256 ТК РФ). Пока малышу не исполнится три года, мама может сколько угодно раз прерывать и возобновлять отпуск по письменному заявлению. Ваша работница просила отпуск до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года, а после этого заявление о продлении не написала. Тем не менее рискованно считать невыходы сотрудницы прогулом.

Прогул — это отсутствие на рабочем месте без уважительной причины (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). В законе нет списка уважительных причин отсутствия на работе. Большинство таких споров о прогулах решает суд.

В вашем регионе практика не сложилась, но в других судьи принимают противоречивые решения. В одном случае они признали прогулом самовольное продление отпуска без заявления (апелляционное определение Московского городского суда от 20.09.13 № 11–23627). В другом — приняли сторону работницы (определение Московского городского суда от 07.12.16 № 4г-13963/2016).

Чтобы не спорить, безопаснее сообщить сотруднице, чтобы она написала заявление и продлила отпуск.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.