4626 декабря

Сотрудник болеет уже больше месяца. Его родственник принес для оплаты три больничных листа. Один первичный и два продолжения. Закрывающего больничного пока нет. Мы вправе оплатить эти листки?

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отвечает:

Вы вправе оплатить три больничных листка.

При длительном лечении врач выписывает продолжение больничного, а первоначальный лист оформляет и выдает на руки. Работник может обратиться за назначением пособия, не дожидаясь, когда ему закроют больничный (п. 6 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н). Больничные листки в компании может принести как сам работник, так и передать их через родственников. Ограничений нет.

В течение 10 календарных дней назначьте сотруднику пособие. Деньги выдайте в день ближайшей зарплаты (ст. 15 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

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