1526 декабря

Сотрудник увольняется 10 января. В этот день перечислим ему зарплату за декабрь и компенсацию за неиспользованный отпуск. Когда с компенсации заплатить НДФЛ: 11 января или в последний день месяца, как с отпускных?

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отвечает:

Перечислите НДФЛ в бюджет с компенсации за неиспользованный отпуск на следующий день после окончательного расчета.

В день увольнения работодатель выдает сотруднику зарплату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска (ст. 140 ТК РФ). Для НДФЛ дата получения дохода по зарплате — последний рабочий день, за который она начислена (п. 2 ст. 223 НК РФ). Для компенсации — день выплаты. В данном случае эти даты совпадают.

НДФЛ с доходов компания удерживает в день выплаты. При этом перечислить налог с большинства выплат нужно не позднее следующего дня (п. 6 ст. 226 НК РФ). Исключение по отпускным и пособиям. С этих доходов НДФЛ можно заплатить до конца месяца. Компенсация за неиспользованные дни отдыха при увольнении — это не оплата отпуска. Поэтому с нее, как и с зарплаты, НДФЛ нужно перечислить не позднее 11 января.

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