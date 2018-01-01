181 января

Ремонтируем собственное здание. Для ремонта купили подержанное основное средство — тепловую завесу. Стоимость покупки — 28 тыс. рублей. Нам передали ее по акту приемки-передачи основного средства, амортизацию бывший владелец начислял с 2014 года. Как отразить в бухгалтерском учете передачу завесы в монтаж?

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отвечает:

Тепловую завесу оприходуйте как материальные запасы и спишите на дату, когда передадите ее в монтаж.

Не имеет значения, каким документом продавец оформил передачу актива. В учетной политике компания установила минимум стоимости имущества со сроком использования больше 12 месяцев, которое считается основным средством (п. 5 ПБУ 6/01). Если вы применяете лимит в 40 тыс. рублей, то объект за 28 тыс. рублей не нужно принимать к учету как основное средство.

Отразите объект на счете 10 «Материалы». Когда передадите завесу в производство, спишите ее на счет учета затрат (п. 93 Методических указаний, утв. приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н).

В бухгалтерском учете сделайте записи:

Дебет 10 Кредит 60
— приобретение малоценного имущества;

Дебет 26 (20) Кредит 10
— передача тепловой завесы в монтаж.

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