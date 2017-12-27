827 декабря

Можно ли начислить НДС на рекламные товары без оценки?

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отвечает:

Товар, на который потратили больше 100 рублей и бесплатно передали в рекламных целях, облагается НДС.

Чтобы правильно определить налоговую базу, нужно выяснить рыночную цену имущества (п. 2 ст. 154 НК РФ). Но компания может передавать товар, для которого сложно найти аналог. В таком случае Минфин разрешил обойтись без анализа рынка. Стоимость товара можно определить как сумму расходов на его приобретение и передачу (письмо от 20.07.17 № 03-07-11/46167).

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