827 декабря

Можно ли считать, что условия труда нормальные, пока работник в отпуске?

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отвечает:

Нельзя.

На выплаты работнику с вредными или опасными условиями труда нужно начислять взносы в ПФР по дополнительному тарифу. Даже если сотрудник в отпуске, командировке или болеет, все равно считается, что он занят на вредной работе (письмо Минфина России от 09.06.17 № 03-15-06/36267).

Время, когда за таким работником сохраняются средний заработок и место, входит в стаж для досрочного выхода на пенсию. Так считают и судьи (определение ВС РФ от 19.12.16 № 310-КГ16-16885).

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