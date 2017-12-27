2827 декабря

Можно ли учесть расходы на доставку без экспедиторской расписки?

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отвечает:

Расходы на перевозку подтвердят поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки.

Если этих документов нет, то расходы признать нельзя (письмо Минфина России от 05.07.17 № 03-03-06/1/42369). А судьи считают, что подтвердить траты на экспедицию могут другие документы: акт оказанных услуг и транспортная накладная (постановления арбитражных судов Московского округа от 29.01.13 № А40-58874/12-99-339, Волго-Вятского округа от 03.07.15 № Ф01-2414/2015).

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