Расходы на перевозку подтвердят поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки.

Если этих документов нет, то расходы признать нельзя (письмо Минфина России от 05.07.17 № 03-03-06/1/42369). А судьи считают, что подтвердить траты на экспедицию могут другие документы: акт оказанных услуг и транспортная накладная (постановления арбитражных судов Московского округа от 29.01.13 № А40-58874/12-99-339, Волго-Вятского округа от 03.07.15 № Ф01-2414/2015).

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