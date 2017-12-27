1327 декабря

Можно ли освободить от налога машину, если в середине месяца она не на учете?

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отвечает:

Транспортный налог считают за полные месяцы, когда в ГИБДД машина числится за компанией.

Месяц принимают за полный, если машину поставили на учет до 15-го числа или сняли с учета после 15-го числа (абз. 2 п. 3 ст. 362 НК РФ). Если автомобиль был на учете с 16-го числа одного месяца по 15-е число следующего месяца, налог платить не нужно. Ни один из месяцев по кодексу не считается полным. Об этом недавно напомнили налоговики (письмо ФНС России от 19.06.17 № БС-4-21/11566).

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