С полуприцепа не надо платить ЕНВД и транспортный налог.

Компания вправе перевести грузоперевозки на вмененку. Физический показатель — количество машин (п. 3 ст. 346.29 НК РФ). При этом прицепы и полуприцепы не относятся к транспортным средствам. А значит, считайте ЕНВД только с одной машины.

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Транспортным налогом облагаются самоходные машины. Полуприцеп не самоходный транспорт, ведь он не может передвигаться без тягача. А значит, с него не надо платить транспортный налог (п. 12 Методических рекомендаций, утв. приказом МНС России от 09.04.03 № БГ-3-21/177).

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