Исправлять отчетность не надо. Подайте в налоговую заявление в свободной форме.

Компания вправе уменьшать взносы на пособия. Так как превышение расходов на пособия над взносами — это не переплата по взносам, то подавать заявление на зачет не нужно (письмо ФНС России от 31.05.17 № ГД-4-8/10264). Достаточно отразить пособия в расчете по страховым взносам.

Пособия за прошлый год тоже можно зачесть в счет текущих взносов (письмо Минфина России от 28.04.17 № 03-15-09/26588). Но здесь есть особенность. Прошлогодние пособия компания отражала в 4-ФСС за 2016 год. В расчете для налоговой отражать их не нужно. Здесь вы поступили верно, поэтому не подавайте уточненный расчет.

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Налоговая отразила недоимку, так как не знает о том, что вы зачли пособия в счет взносов. Фонд передал сальдо за прошлый год суммарно. То есть в общей сумме на 01.01.2017 может числиться как переплата по взносам, которую зачесть нельзя, так и превышение пособий над взносами. Пока налоговики не разберутся с составом переплаты, они не смогут зачесть пособия.

Сообщите инспекторам, что у компании есть право на зачет пособия. Для этого подайте заявление в свободной форме. Налоговики сделают запрос в фонд. Когда ФСС подтвердит перерасход, инспекторы проведут зачет.